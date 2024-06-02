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A4サイズ　トートバッグ　新品タグ付き
商品番号 D41941897526
商品名

A4サイズ　トートバッグ　新品タグ付き
ブランド名 ジュエルナローズ
特別価格 税込 3,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用タグ付きです。ACEが作った、機能にも優れたバッグです。A4収納可能で、通勤通学に活躍するバッグだと思います。私も通勤用にPCが入るサイズだったこともあり、購入しました。ポケットが多く大変便利だと思います。ブラックのシンプルなデザインなので、お洋服も選びませんし、就職活動などフォーマルな場面でも活用いただけるかと思います。もちろん自立します！似たようなサイズのバッグを買ってしまったので綺麗なままお譲りしたいと思い、出品しました。カラー···ブラック柄・デザイン···無地バッグサイズ···A4サイズ収納可#トートバッグ#バッグ#A4サイズ収納可能#ビジネスバッグ#A4サイズバッグ#ジュエルナローズ#ACE#エース#鞄#PCバッグ#PC収納可能#通勤バッグ#通学バッグ#フォーマル#2666
http://narcologia.ru/goods/Stanford485973.html
http://narcologia.ru/goods/capitation980908.html
http://narcologia.ru/goods/competitive341181.html
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