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グッチ ハンドバッグ
商品番号 E44885174206
商品名

グッチ ハンドバッグ
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 5,699 円
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商品詳細

鑑定済み正規品です！！付属品なし商品のみ発送写真のように中古品で、傷汚れ型崩れスレハンドル劣化自己補修等使用感有ります！！その他写真見たい箇所等有りましたらコメントお待ちしております！！中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください！
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