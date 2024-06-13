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✨極美品✨　Christian Dior ミニ財布　バイカラー　CD 刻印
商品番号 F85662962924
商品名

✨極美品✨　Christian Dior ミニ財布　バイカラー　CD 刻印
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 6,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

C817☆定価:108000円☆商品の購入先古物商許可証の資格を有する国内ブランドショップ古物営業表記　大阪府公安委員会許可番号:第62231R036186☆プレゼント用の梱包も別途行っておりますので、お気軽にお申し付けください✨☆付属品箱:なし保証書:なしその他:なし2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引をさせていただきます♪☆brandChristianDiorクリスチャンディオール☆型番MC0131☆colourシルバー　ゴールド　ブラウン　オークル　銀色　金色　茶色　黄土色☆designミニウォレット　ミニ財布　ウォレット　財布フラップ　Wフラップ　スナップボタン　ボタン　ベルトCD金具　ブランドロゴ　ロゴ　アイコン　刻印小銭入れ　札入れ　カード入れレディディオール　カナージュ☆materialレザー　革☆size縦:10.0cm横:10.5cm厚さ:3.0cmカード入れ×6小銭入れ×2札入れ×1ポケット×2☆condition✨極美品✨目立った傷や汚れのない非常に綺麗なお品です✨数回使用したものですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ご覧いただきありがとうございます♪他にもハイブランドの商品を状態の良いものをお安く、沢山販売しておりますので、良ければ見てみて下さい✨→#tokky#VINTAGE#ヴィンテージ
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✨極美品✨　Christian Dior ミニ財布　バイカラー　CD 刻印
✨極美品✨ Christian Dior ミニ財布 バイカラー CD 刻印 | labiela.com
✨極美品✨　Christian Dior ミニ財布　バイカラー　CD 刻印
✨極美品✨ Christian Dior ミニ財布 バイカラー CD 刻印 | labiela.com
✨極美品✨　Christian Dior ミニ財布　バイカラー　CD 刻印
✨極美品✨ Christian Dior ミニ財布 バイカラー CD 刻印 | labiela.com
✨極美品✨　Christian Dior ミニ財布　バイカラー　CD 刻印
✨極美品✨ Christian Dior ミニ財布 バイカラー CD 刻印 | labiela.com
✨極美品✨　Christian Dior ミニ財布　バイカラー　CD 刻印
✨極美品✨ Christian Dior ミニ財布 バイカラー CD 刻印 | labiela.com
✨極美品✨　Christian Dior ミニ財布　バイカラー　CD 刻印
✨極美品✨ Christian Dior ミニ財布 バイカラー CD 刻印 | labiela.com
✨極美品✨　Christian Dior ミニ財布　バイカラー　CD 刻印
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✨極美品✨　Christian Dior ミニ財布　バイカラー　CD 刻印
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