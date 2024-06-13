定価5.4万・新品★ジャスティンデイビス ジルコニア装飾クロスネックレス クリア

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JustinDavis（ジャスティンデイビス）のST.POPEJOHNペンダントです。クロスモチーフを繊細なデザインにし仕上げた、エレガントなペンダント。ペンダントトップのみ、チェーンは付属しません。色違いのブラックも出品中です。「JustinDavis」の出品一覧→#pvfbt28619JustinDavis●他にも多数出品していますので、ぜひご覧ください。●また商品は随時追加していきますのでぜひ出品者フォローをお願いいたします。●値下げ交渉可能です。 また、出品商品はいいね数やアクセス数など出品状況によって 値上げする事がありますのでお早めにご購入をお願いします。------------------------------品番：SPJ196定価：53,900円サイズ：縦4.7cm×横3.8cm状態：試着のみ新品同様カラー：シルバー、クリア素材：シルバー925、ジルコニア付属品：ギャランティ------------------------------ご購入前に自己紹介をお読みください。その他Roen（ロエン）、roarguns（roar）、JustinDavis、glamb、ISAMUKATAYAMABACKLASH、NOID.（ノーアイディー）、PUERTADELSOLなど多数の商品を格安で出品中です。#JustinDavis#ジャスティンデイビス#アクセサリー#ネックレス#ペンダントネックレスブレスレットリング財布バングルピアスチェーンメンズレディース30480