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◆大人可愛いフリルアイテムからTシャツがお目見え。カジュアルなアイテムと相性が抜群で、いつものコーデに取り入れるだけで大人可愛いスタイリングが叶います。綿素材なのでご自宅でケアしやすいのも嬉しいポイント◎肩回りをカバーしてくれるフリル袖で、一枚着としてはもちろん、サロペットのインナーにも着やすいアイテむです。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏※タグは取ってしまいましたが、未使用です。発送時はコンパクトにして発送します。