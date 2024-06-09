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商品番号 W52530663030
商品名

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ブランド名 ジャーナルスタンダードレリューム
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆大人可愛いフリルアイテムからTシャツがお目見え。カジュアルなアイテムと相性が抜群で、いつものコーデに取り入れるだけで大人可愛いスタイリングが叶います。綿素材なのでご自宅でケアしやすいのも嬉しいポイント◎肩回りをカバーしてくれるフリル袖で、一枚着としてはもちろん、サロペットのインナーにも着やすいアイテむです。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏※タグは取ってしまいましたが、未使用です。発送時はコンパクトにして発送します。
http://narcologia.ru/goods/pompous132123.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation871321.html
http://narcologia.ru/goods/freezer84998.html
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