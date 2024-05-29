パルケエスパーニャ　Tシャツ　Mサイズ

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商品詳細
パルケエスパーニャ Tシャツ Mサイズです。今回、服の整理のため一部を出品します。【商品】Tシャツ【サイズ】Mサイズ【コメント】以前に購入しましたが、着用せず新品未使用のまま保管しておりました。以前に購入したため経年変化はあるかと思いますが、見た感じでは汚れや傷もなくきれいな状態かと思います。自宅保管になりますので状態をご理解いただける方、お願い致します。詳細は写真をご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/cowpox803839.html
http://narcologia.ru/goods/traverse62726.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador13106.html
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