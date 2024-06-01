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GALLARDAGALANTE NAVY スキッパーシャツ ブラウス ベージュ
商品番号 W40083387095
商品名

GALLARDAGALANTE NAVY スキッパーシャツ ブラウス ベージュ
ブランド名 ガリャルダガランテ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GALLARDAGALANTENAVYガリャルダガランテネイビー七分袖開襟スキッパーシャツブラウスカラー　ベージュサイズ　フリーサイズ素材　　綿コットン100%平置き採寸着丈　約67.5㎝身幅　約55㎝裄丈　約62㎝◆商品説明サラッとした着心地で、抜け感あるスキッパーシャツです。背中側のタックが、ふんわりと立体感のある軽やかなシルエットを演出してくれます。◆状態袖口に若干の汗染みがありますが、その他は目立つ傷・汚れなく、まだまだご着用いただけると思います。中古品につき、神経質な方はご遠慮願います。他サイトにも出品中の為、削除する場合がございます。予めご了承下さいませ。
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