GALLARDAGALANTE NAVY スキッパーシャツ ブラウス ベージュ

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GALLARDAGALANTENAVYガリャルダガランテネイビー七分袖開襟スキッパーシャツブラウスカラー ベージュサイズ フリーサイズ素材 綿コットン100%平置き採寸着丈 約67.5㎝身幅 約55㎝裄丈 約62㎝◆商品説明サラッとした着心地で、抜け感あるスキッパーシャツです。背中側のタックが、ふんわりと立体感のある軽やかなシルエットを演出してくれます。◆状態袖口に若干の汗染みがありますが、その他は目立つ傷・汚れなく、まだまだご着用いただけると思います。中古品につき、神経質な方はご遠慮願います。他サイトにも出品中の為、削除する場合がございます。予めご了承下さいませ。