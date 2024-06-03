【専用です】Hermes ビンテージ　ガブロッシュ

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商品詳細
こちらはか様専用です！どうぞ宜しくお願いします(^-^)Hermesの小さなスカーフ（ガブロッシュ？）です。\"LESTAMBOURS\"タンブールの太鼓エルメスならではのしっかりしたシルク素材で、額装にするのも素敵です！クラシックな柄で、ルロタージュ（手縫いによる縁かがり）仕上げ。Hermesが好きで、ヨーロッパ旅行の際直営店で購入し、とても大切に保管していました。ビンテージになりますが、未使用・保管品です。大きさ 約42×42cmシルク100%フランス製※付属品はありません。丁寧に梱包してお送りします。※新品・未使用で長年保管しておりました。検品で気がつかない微細なシミなどがありましてもビンテージ品ですので、ご了承ください。※たたみシワなどがありますが、画像でご確認下さい。※諸々ご理解くださる方にお願いいたします。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グリーン
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