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美品 ルイヴィトン 激レア キャットグラム バンドー スカーフ ブラック
商品番号 Q40349443661
商品名

美品 ルイヴィトン 激レア キャットグラム バンドー スカーフ ブラック
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 19,171 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に都内正規店で購入目立つ傷やダメージ無く美品です(^^)大人気の猫ちゃんキャットグラムシリーズハイブランド大好き芸人ラマのハイブランド部屋はこちら♡↓沢山出品しています♡#ramahighbrandよく検品致しますが、格安にてお譲り致しますので見落としや感覚、認識の違い、に関してはご容赦お願い申し上げますあくまでも中古品になりますので、新品のようなコンディションをお求めの方はご遠慮下さい撮影環境により多少お色が変わって見える事がございます、心ゆくまでご質問下さいm(__)m人気モデル/スカーフ...LOUISVUITTONバンドーカラー...ブラック柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
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