Vネックフレンチスリーブワンピース

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商品詳細
Lumierのアイボリーのワンピースです。これからの季節に大活躍のデザインです。左脇にチャックあり。後ろのポケットはフェイクです。●サイズ：タグ表記Ｍサイズ身幅40cm 着丈126cm●素材：表地：ポリエステル100%裏地：ポリエステル100%●状態：試着1回のみの新品未使用、タグ付きです。
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http://narcologia.ru/goods/marshal435480.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney444049.html
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Vネックフレンチスリーブワンピースワンピース ロンT トップス Vネック[品番：PRTW0001860]｜Pierrot（ピエロ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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