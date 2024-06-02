《mink shawl》振袖に素敵に目立つミンクファーショール（ダークブラウン）

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#LINLIN♡ショール肌触り最高のミンクのブラウンのファーショールです。厚みが有り豪華です。艶があり、ふわふわで病みつきになる感触はフェイクとファーの違いを感じさせてくれます。一生ものと言えるほど長くお使いいただけるお品です。結婚式のお呼ばれのドレスやお着物、振袖にも良く合います。高級品、本物好きの方に。（ミンクはラビットやリスなどと比較して抜け毛がとても少なく使いやすい高級品です）サイズはフリーサイズです横131cm縦 真ん中の広い所 約27cm1番狭いところ 約17㎝