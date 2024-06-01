レスポートサック スヌーピ ピーナッツジオメトリック 2way ショルダーバッグ

新品未使用 送料無料 即購入可ギリギリ値段設定する為、値段交渉を断ります。ご了承くださいませm(__)mショルダーストラップ付きの2WAY仕様だから気分やスタイリングに合わせてアレンジでき、オンにもオフにも活躍の予感。マチがたっぷりあるので、収納力も◎。【型番】3561【仕様】メイン開閉部：ファスナー表面：ファスナー付ポケット×2 裏面(内部)：ファスナー付ポケット×1、ポケット×3【サイズ】（約）縦23×横30×マチ9cm持ち手：（約）35cmショルダー長さ：調節可（約）75～137cm・簡易梱包での発送となります。発送の際は折りたたんで発送させて頂きますので、折りジワがつく場合があります。・生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なる場合があります。・色味は出来る限り実物に近くなるよう撮影に努めていますが、ディスプレイ環境や光の具合により若干の差異が出ることがあります。・寸法は手測りなので若干誤差がございますが、ご了承くださいませ。上記内容、及び未使用ですが自宅保管であることを予めご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★新品未使用★LeSportsacレスポートサックスヌーピSNOOPYピーナッツジオメトリック2wayショルダーバッグハンドバッグ3561送料無料カバンバッグトートバッグショルダーバッグボストンバッグハンドバッグショッピングバッグエコバッグレッスンバッグマザーズバッグママバッグマザーバッグ



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