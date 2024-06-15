JustinDavis シルバー / パール ロングネックレス

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商品詳細
材質...SV925装飾...パール新宿伊勢丹のJustinDavisで購入しました。現在は廃番。チューリップチェーンにパールがあしらわれ、メンズレディース問わずお使いいただけます。長さ、重さ(27,5g)があります。パールの接合部分に経年による変色が見られます。画像にてご確認ください。(画像6枚目）付属品ベロアボックス証明書(個人情報が書かれているため、ご希望があれば、名消しのうえお渡し可能です。)大切に保管していますが、購入から年数が経っています。画像をご確認いただき、状態をご確認ください。恐れいりますが、トラブル防止の為返品はご遠慮願います。よろしくお願いいたします。
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