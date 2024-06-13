【指原莉乃着用】レース編みイエローワンピース

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新品未使用品。レース編みが可愛らしいwildlilyイエローワンピースです。バチェラーシーズン4で指原莉乃さんがスタジオ衣装として着用されていました。Ｌサイズ(着丈124ウエスト76バスト92)です。その他にもトッコクローゼットなどのお洋服やコスメを中心に出品しておりますので、ぜひ出品欄をご確認ください☺︎清楚 黄色 ドレス エレガント 透かし彫り セクシー カジュアル パーティー ヴィンテージ ミドル丈 爽やか 華やか 映え 可愛い 刺繍 レース フェミニン キュート ワンピ コーデ ウエディング シースルー 柄 リゾート サマーカラー···イエロー柄・デザイン···レース袖丈···半袖季節感···春、夏、秋