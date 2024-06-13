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【指原莉乃着用】レース編みイエローワンピース
商品番号 Q71115168441
商品名

【指原莉乃着用】レース編みイエローワンピース
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品。レース編みが可愛らしいwildlilyイエローワンピースです。バチェラーシーズン4で指原莉乃さんがスタジオ衣装として着用されていました。Ｌサイズ(着丈124ウエスト76バスト92)です。その他にもトッコクローゼットなどのお洋服やコスメを中心に出品しておりますので、ぜひ出品欄をご確認ください☺︎清楚　黄色　ドレス　エレガント　透かし彫り　セクシー　カジュアル　パーティー　ヴィンテージ　ミドル丈　爽やか　華やか　映え　可愛い　刺繍　レース　フェミニン　キュート　ワンピ　コーデ　ウエディング　シースルー　柄　リゾート　サマーカラー···イエロー柄・デザイン···レース袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
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