【指原莉乃着用】レース編みイエローワンピース

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商品詳細
新品未使用品。レース編みが可愛らしいwildlilyイエローワンピースです。バチェラーシーズン4で指原莉乃さんがスタジオ衣装として着用されていました。Ｌサイズ(着丈124ウエスト76バスト92)です。その他にもトッコクローゼットなどのお洋服やコスメを中心に出品しておりますので、ぜひ出品欄をご確認ください☺︎清楚 黄色 ドレス エレガント 透かし彫り セクシー カジュアル パーティー ヴィンテージ ミドル丈 爽やか 華やか 映え 可愛い 刺繍 レース フェミニン キュート ワンピ コーデ ウエディング シースルー 柄 リゾート サマーカラー···イエロー柄・デザイン···レース袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/appendectomy218453.html
http://narcologia.ru/goods/mythic986535.html
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