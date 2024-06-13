エミ atelier ベンツデザイン2wayワンピース 13WFO231035

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私のページをご覧下さいましてありがとうございます(^_^)他にも多数出品しておりますので覗いてみてください(^^)↓#友SHOP【カラー】ブラック【商品説明】ストレッチが効く生地感で心地よい着用感のワンピース。シンプルながらもベンツデザインや、程よい肌見せのスリットなどが、ひねりあるスタイルを演出。前後逆にしても着こなせる2way仕様で、スタイリングがより一層楽しめる1着です。ファンクション:リサイクルポリエステル使用、前後2WAYお手入れ方法:手洗い裏地:有り透け感:なし生地の厚さ:やや厚手伸縮性:有り■■Designer'sVoice■■フロントに大胆に施されたベンツデザインが印象的なワンピース。甘くなりすぎないIラインシルエットとロング丈でミニマムに仕上げました。前後2way仕様なのでネックラインに抜け感が欲しいときは深めのVネックを前にしても着用して頂けます。ストレッチの効いた生地なのでストレスなくデイリーユースしやすい一枚です。【素材】素材構成:表地:ポリエステル77%、レーヨン20%、ポリウレタン3%/裏地:ポリエステル100%【サイズ】SIZE:1肩幅:41cm身幅:48cmウエスト:92cmヒップ:104cm着丈:105cm総丈:124cmその他Mサイズの商品はこちら↓#友SHOPMご購入前にプロフィールもご一読ください匿名配送可能ですご不明な点などもお気軽にコメントください☻☆★送料無料☆★○その他多数販売しております○フォローされてる方、してくださる方はささやかながらお値下げさせていただきます！↓#友SHOP★商品について※画像はご覧になっているパソコン・モニター等により実際の商品と多少色味が異なる場合がございます。※平置き・メジャー採寸ですので若干の誤差が生じる場合がございます。※自宅保管となりますので神経質な方はご購入をお控えください。63.10074 7081198