エルメス 腕時計 クリッパー レディース

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Brandear（ブランディア）が販売しています。カテゴリ：腕時計ブランド：HERMES(エルメス)商品名：クリッパー型番：-男女別：レディース文字盤カラー：ベージュベゼルカラー：ゴールドケースカラー：シルバーベルトカラー：シルバー×ゴールドムーブメント：クォーツ動作状況：【確認出来ず】※時計内部の状態確認がとれておりませんので、故障している場合にはお客様ご自身で修理をしていただく必要がございます。修理代負担・返品はお受けできませんのでご了承の上、ご入札くださいませ。防水：日常生活防水ベルトの素材：金属素材実寸サイズ：フェイス:約2.3cm×2.3cmケース:約3.8cm×3.0cm(リューズ含まず)ベルト幅:約1.4cm腕周り:約14cmコンディションの備考：※あくまで商品の外観ダメージです。動作状況をご確認の上、ご入札くださいませ。【ケース】 ・全体的⇒浅い傷多数/くすみ目立つ（汚れもあり） ・風防⇒浅い傷若干【ベルト】 ・全体的⇒浅い傷多数/くすみ目立つ ・駒の溝⇒汚れ目立つ（青錆もあり）シリアル：491***付属品：なし返品について：返品は受け付けておりません。但し、以下条件に該当する場合、商品到着後7日以内にご連絡ください。商品違い/実測寸法等が商品説明と著しく違う場合。返品の場合、返送料は当社負担。【特定商取引に関する表示】事業者：株式会社デファクトスタンダード/古物商許可：第302170407755号・東京都公安委員会/住所・電話番号：東京都大田区平和島3-3-8・0120-997-334/責任者：仙頭健一/支払方法：クレジットカード、コンビニ払い、郵便局/銀行ATM払い、キャリア決済、メルペイスマート払い※クレジットカード以外の支払い方法はアプリ内でのみ選択可能です。/商品代金以外の必要手数料：支払方法により所定の手数料/商品等の引き渡し時期：ご入金確認後、0-4営業日程度で配送/その他：当社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。