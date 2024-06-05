Candy Stripper キャンディストリッパー 厚底 シューズ　24センチ

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※こちらは送料込みのためお値下げは不可とさせていただきます。ご了承ください。お色はブラック、サイズはMですが少し大きめです。23.5〜24.0cmで中敷を入れて2〜3回着用しました。つま先やかかと部分に多少スレがありますので、写真でご確認ください。定価は36750円くらいです。オリジナルの箱付きです。他にもCandystripperのお洋服を出品中です。複数ご購入の場合はまとめて送料を計算し直しますので、コメント欄よりお知らせください。