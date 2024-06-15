Max\u0026Coシルクワンピース【最終価格】

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マックスアンドコーのシルクワンピース最終価格にお値下げしました！！この機会にどうぞ。薄手の生地で、透け感があるので、写真より淡いイメージです。とても素敵で、会う人に必ず「どこの洋服？」と聞かれました。パンツを合わせ、チェニック風に着ていましたが、モデルさんはワンピースのように着用していました。生地が繊細で薄いので、キャミソールと合わせる必要があります。ワンピースとして着る場合には、ペチコートが必要です。首周りはゴムになっているので、オフショルダーで着る事もできます。着丈は平置きで、約92センチ細身にみえますが、ゴムでよせてたっぷりの生地を使っているので、SからMサイズまで、多様に使えると思います。数年前にデパートで購入。目立つ汚れ等はありませんが、中古品である事をご理解下さい。柄・デザイン···花柄季節感···春、夏