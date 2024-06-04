GIANNI CHIARINI2wayショルダーバッグ オリガミS ベージュ系

大人気！GIANNICHIARINIジャンニキャリー二ジャンニキアリー二2wayショルダーバッグORIGAMIオリガミSグレージュベージュ系です！「ORIGAMI(オリガミ)」ショルダーバッグハンドバッグS最も古い日本のアートとフィレンツェの伝統を組み合わせた「ORIGAMI」。ソフトで軽量なボリュームで作られ、高品質のレザーをデリケートな薄い紙のように折りたたんだ曲線的なラインが特徴的。やわらかなシルエットが上品な女性らしさを感じさせるアイテムBRAND：ジャンニキアリーニGIANNICHIARINI素材 ：カーフスキンサイズ：縦17×横22(下部)29(最大幅)×マチ14cm 持ち手：24cm ストラップ：107〜128cm(間隔：3.5cm) 重量：470g（サイズ・重量の多少の誤差はご了承ください）カラー：グレージュ ベージュ系仕様 ：開閉：ファスナー ※ショルダー取り外し可生産国：イタリア状態 ：多少の使用感はありますが、目立つ傷等のない美品です。まだまだ綺麗にご使用いただけると思います♪目立った傷や汚れなし※状態が良いとはいえ中古美品になります。完璧を求める方は新品をご購入ください。※都内大手リユースショップで購入しました。※あくまで自宅保管品であるため、完璧な商品を求められる方は購入をお控えください。#GIANNICHIARINI#ジャンニキャリーニ#ジャンニキアリー二#ORIGAMI#オリガミ #ALIFA#アリファ#ハンドバッグ#トートバッグ#ショルダーバッグ#レザー #本革 #シボ革 #2way#斜め掛け #クロスボディ#グレージュ #ベージュ#イタリア製#madeinitaly素材...牛革(本革)カラー...ベージュ系



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