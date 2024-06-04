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GIANNI CHIARINI2wayショルダーバッグ オリガミS ベージュ系
商品番号 R26526501927
商品名

GIANNI CHIARINI2wayショルダーバッグ オリガミS ベージュ系
ブランド名 ジャンニキャリーニ
特別価格 税込 4,456 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気！GIANNICHIARINIジャンニキャリー二ジャンニキアリー二2wayショルダーバッグORIGAMIオリガミSグレージュベージュ系です！「ORIGAMI(オリガミ)」ショルダーバッグハンドバッグS最も古い日本のアートとフィレンツェの伝統を組み合わせた「ORIGAMI」。ソフトで軽量なボリュームで作られ、高品質のレザーをデリケートな薄い紙のように折りたたんだ曲線的なラインが特徴的。やわらかなシルエットが上品な女性らしさを感じさせるアイテムBRAND：ジャンニキアリーニGIANNICHIARINI素材　：カーフスキンサイズ：縦17×横22(下部)29(最大幅)×マチ14cm　持ち手：24cm　ストラップ：107〜128cm(間隔：3.5cm)　重量：470g（サイズ・重量の多少の誤差はご了承ください）カラー：グレージュ　ベージュ系仕様　：開閉：ファスナー　※ショルダー取り外し可生産国：イタリア状態　：多少の使用感はありますが、目立つ傷等のない美品です。まだまだ綺麗にご使用いただけると思います♪目立った傷や汚れなし※状態が良いとはいえ中古美品になります。完璧を求める方は新品をご購入ください。※都内大手リユースショップで購入しました。※あくまで自宅保管品であるため、完璧な商品を求められる方は購入をお控えください。#GIANNICHIARINI#ジャンニキャリーニ#ジャンニキアリー二#ORIGAMI#オリガミ　#ALIFA#アリファ#ハンドバッグ#トートバッグ#ショルダーバッグ#レザー　#本革　#シボ革　#2way#斜め掛け　#クロスボディ#グレージュ　#ベージュ#イタリア製#madeinitaly素材...牛革(本革)カラー...ベージュ系
http://narcologia.ru/goods/revamp455022.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce359555.html
http://narcologia.ru/goods/revamp482222.html

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