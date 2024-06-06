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アメリヴィンテージ　バングル
商品番号 Q81210190507
商品名

アメリヴィンテージ　バングル
ブランド名 アメリヴィンテージ
特別価格 税込 6,674 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【値下げしました！】二の腕用バングルで、バネ式になっているので、腕のサイズに合わせて装着可能☆シンプルなデザインのため合わせやすく、かつ目をひくかと思われます(*^^*)目立つ傷や汚れはないと思いますが、素人確認及び自宅保管の旨ご了承下さい(__)箱もご希望の方はお付けいたします☆公式コメントツイストデザインのシンプルなアームバングル。コーディネートに取り入れるだけで、いつものスタイリングをモードな雰囲気にアップデートしてくれるアイテム。付け心地にも拘り、バネで開閉するのでストレスフリーにご着用頂けます。シンプルでデイリー使いにぴったりなアイテムです。材質…真鍮(元からヴィンテージ風加工がされているため、小さな傷やくすみがございます)着用回数…1回カラー···ゴールド
http://narcologia.ru/goods/marshal390680.html
http://narcologia.ru/goods/update419395.html
http://narcologia.ru/goods/stair323200.html
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