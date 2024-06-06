新品　アンドロミオ　ワンピース　ワッペン　レディース　サイズフリー　リボン総柄

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商品詳細
アンドロミオのワンピースです！新品未使用タグ付きです！この機会にぜひ！サイズフリー全長95、身幅42，肩幅36，袖丈48，スカート丈65。素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。返品交換は致しませんのでご了承下さい。
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