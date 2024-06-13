

snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー



snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー



snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー



snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー



snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー



snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー



snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー



snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー



snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー



snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー



snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー



snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー



snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー



snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー



snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー snidel スナイデル ショースキンロングワンピース ネイビー

ショースキンロングOPSNIDELスナイデルワンピースロングワンピース/マキシワンピースネイビーこちらで購入しましたが、似合わず…。残念ながら出品します。以前の出品者は特別な時に数回着用との事です。私は試着のみの着用となります。目立った汚れなどなくまだまだ着ていただけます♡以下サイトより説明文です。存在感たっぷりのショルダーがアクセントを添えるロングワンピース。胸元から切り替えたふんわりとしたシルエットがシュッとしたとした美人感とフェミニンな甘さを両立させます。バックのクロスストラップから覗くヘルシーな肌見せがこれからのシーズンにピッタリの一枚です。●サイズfreeバスト76.0ウエスト62.0ヒップ139.0肩幅36着丈128●素材(表地):リネン51%コットン48%ポリウレタン1%(裏地):ポリエステル85%コットン15%