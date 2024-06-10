送料込み　スタージュエリーガール　片耳ピアス　K10 ティアドロップ　ピアス

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送料込みSTARJEWELRYGIRLスタージュエリーガールK10ティアドロップダイヤモンドピアス商品名：K10ピアスDIAMONDPIERCEDEARRING(片耳用)定価¥17,050(税込)品番：2JP7846素材：K10(ホワイト)詳細：ダイヤモンド合計0.01ct約0.3cm×0.2cm2021年夏頃都内店舗にて購入し、2回ほど着用しました。予備のキャッチ(純正、スタージュエリーガールで購入したもの)があるのでそちらを一緒にお付けいたします。ホワイトゴールドシルバーeteエテVENDOMEAOYAMAヴァンドーム青山4℃ヨンドシーダイヤモンド1粒小さめ シンプルしずくティアドロップ