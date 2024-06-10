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【ROPE'】2フラップミニショルダーバッグ
商品番号 E13928426204
商品名

【ROPE'】2フラップミニショルダーバッグ
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 912 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ROPE'の2フラップミニショルダーバッグカラーはラベンダーです。定価12,100円でした。2回使用したのみですので美品です。【素材・機能・加工】2フラップで小物を分けてin。真ん中パーツにショルダーひもをつけているので、フラップの開け閉めに影響されず、物の出し入れが楽にできます。ショルダーひもはコードタイプで自在に調節可能。柔らかいシボ素材が特徴です。【デザイン・シルエット】今シーズンらしい金具をみせないデザイン。調節できるショルダーコードもポイント。短く横かけがおすすめです！※室外で撮影している画像は、光の影響で色味が若干異なって見える場合がございます。●サイズ：縦幅14cm横幅(上部)13.5cm、(下部)14cmマチ3cm持ち手66-132cm重量265g●付属品：なし●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。素材···その他レザー(本革)カラー···ピンク、ラベンダー種類···ミニショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/influenza293693.html
http://narcologia.ru/goods/calling338950.html
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