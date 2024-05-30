kay me ロングワンピース　カシュクールジャージー　和柄　総柄　着物　9号

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私の商品ページを閲覧くださいましてありがとうございます✨#ミエのアパレルショップワンピース商品他にもたくさんトップスやアウター、インナー、ジャケット、ジーンズ、ワンピースなど豊富な種類と色とサイズの商品を取り扱っていますのでぜひ、覗いてみてください(*^◯^*)トレンド商品や中にはレアで希少な掘り出し物も見つかるかも⁉️ID.【a01498】☆kaymeケイミー カシュクールジャージーワンピース ロング丈 和柄 総柄 サマーデザイン 花火 夏物 紐ベルト 9号☆カラー/マルチカラー(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)☆サイズ/9号 （Mサイズ相当）【寸法】肩幅/38㎝着丈/100㎝脇下身幅/40㎝袖丈/42㎝※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。☆商品説明☆kaymeの夏らしい和柄を全面にあしらった特徴的な総柄のロングワンピースになります✨カシュクールでウエストも結べますし、スリムなくびれデザインになっていますので着痩せ効果も期待出来ます❣️内生地に1箇所シミがございますが軽微で着用に支障をきたす程ではございませんので安心してご着用いただけます✨ その他多少の使用感はございますが、特筆すべきダメージや汚れ傷等ございません^_^これからの季節大活躍間違いなしの一品ですのでぜひ、お試しください♪※ご購入いただいた後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)※発送方法は定形外郵便などできるだけご希望の発送での発送をいたしますのでご希望がありましたらお気軽にお申し付けください。※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。※確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また、特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。柄・デザイン···その他袖丈···七分袖季節感··…