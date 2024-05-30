エルベシャプリエ　Hervé Chapelier　トートバッグ　707C

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♡■エルベシャプリエHerveChapelier707C(コーデュラ舟型トートM)並行輸入正規品新品・未使用 タグ付き■サイズ本体サイズ：約21ｘ40ｘ19(HｘWｘD単位cm)ハンドル高さ：約10cm本体重量：約180g■カラーNAVY(ネイビー)/MOKA(モカ)■素材本体：コーデュラナイロン/コットン■スペックスナップ式開閉■コーデュラナイロン・舟型トートミディアムサイズ軽くて更に丈夫なコーデュラナイロン使用で、トップトリミングとハンドルは丈夫なコットンです。シンプルなデザインと上品な色合いが特徴。会社やデイリーユースに最適です♡お弁当・ボトルも楽々収納ポケットなしスナップボタンとめ。 ■こちらは並行輸入品（海外正規品）になります。完璧を求める方や神経質な方は、ご購入をお控え下さい。ご了承頂ける方のみご購入お願い致します。即購入OKらくらくメルカリ便発送※梱包の際、畳ませていただきます旨、ご了承願います。細心の注意を払い、梱包させていただきます。#エルベシャプリエ#コーデュラナイロン#トートバッグ
http://narcologia.ru/goods/stair862000.html
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