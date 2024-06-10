ノマディス　NOMADIS SAC2petitトートバッグ

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商品詳細
NOMADISCOMMEUNSACSAC2petitSKYBLUE新品未使用品定価 13200円スカイブルーの色合いがファッションに映えて素敵なトートバッグです^_^ナイロンの丈夫な素材でマーケットバックとしてはもちろん、旅やアウトドア、日常使いにも、用途に合わせて活躍するマルチなモデルです。サイズ縦 24cm横 23.5cmマチ 13cm折りたんでの発送となります。宜しくお願い致します。素材···ナイロンカラー···ブルートートバッグ種類···ミニトートバッグ(サブバッグ)柄・デザイン···無地トートバッグ種類···トートバッグ
http://narcologia.ru/goods/kindness600205.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming829992.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney340849.html
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