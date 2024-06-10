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ノマディス　NOMADIS SAC2petitトートバッグ
商品番号 G10068252886
商品名

ノマディス　NOMADIS SAC2petitトートバッグ
ブランド名 ノマディス
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NOMADISCOMMEUNSACSAC2petitSKYBLUE新品未使用品定価　13200円スカイブルーの色合いがファッションに映えて素敵なトートバッグです^_^ナイロンの丈夫な素材でマーケットバックとしてはもちろん、旅やアウトドア、日常使いにも、用途に合わせて活躍するマルチなモデルです。サイズ縦　24cm横　23.5cmマチ　13cm折りたんでの発送となります。宜しくお願い致します。素材···ナイロンカラー···ブルートートバッグ種類···ミニトートバッグ(サブバッグ)柄・デザイン···無地トートバッグ種類···トートバッグ
http://narcologia.ru/goods/kindness600205.html
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