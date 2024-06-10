良品　マウロゴヴェルナ　ショルダーバッグ　ポーチ　ワンショルダー　レザー

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#ふとサルバッグ即購入OKです！お値下げは可能な範囲でご対応したいと考えておりますのでご希望の場合はコメントにて希望金額をお伝え下さい。コメントのやり取り中に他の方にご購入頂いた場合は購入された方を優先致しますのでご了承ください(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)【商品概要】アイテムブランドMAUROGOVERNA マウロゴヴェルナカテゴリー ショルダーバッグ ポーチワンショルダー特徴レザーカラーブルー 青サイズタテ 17センチヨコ 26センチマチ 7センチ※素人採寸の為ご了承下さい。真贋大手リサイクルショップにて購入した正規品になります。万が一偽物だと発覚した場合は返品・返金にて対応させて頂きますので宜しくお願い致します。【キズ、汚れ、ヤケ】こちら中古品になりますが、目立つようなスレ傷や破れなどはなく、目立った傷や汚れ等もないため、まだまだ問題なくご利用いただけます。【付属品】本体のみ【梱包】プチプチやダンボール・巻ダンボール、ラップなど必要に応じて梱包致します。