iPhone11 256GB ホワイト

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商品詳細
iPhone11ホワイト256GBシリーズ:iPhone機種名:iPhone11カラー:ホワイト容量:256GBSIMロック:なしアップル購入品残積:なし一括購入品付属品:箱説明書シムピン充電器ライトニングコード未使用現状iOS:16.6.1ご希望によりiOS17にアップデート可能。コメントでお申し付けください。アップルで購入しましたiPhone11256GBです。バッテリー容量73%購入当初から、本体ケース、画面保護ガラス装着大きな傷はほぼございません。現在は保護ガラスはありません。即購入可能。18：00までの購入ご入金確認で、翌日午前発送いたします。ご希望によりポスト受け取りできます。コメントにてご確認下さい。大幅な値下げ交渉ブロックいたします。SIMロックなしですので各社SIMカードを使えます。
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