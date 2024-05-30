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レイボーテ ヴィーナス ビューティープラス YJEA3N [シャンパンゴールド]
商品番号 M20195501078
商品名

レイボーテ ヴィーナス ビューティープラス YJEA3N [シャンパンゴールド]
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 20,454 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【品名】レイボーテヴィーナスビューティプラス[シャンパンゴールド]YJEA3N最新モデル【状態】新品、未開封2023年8月に家電量販店で購入【商品概要】最新モデルの光美容器でお風呂でも使える全身ムダ毛ケアの脱毛器フェイス、ボディ、VIO対応防水仕様のコードレスだからお風呂の中で、ムダ毛ケアが可能VIOに適した医師監修カットフィルターを搭載ハイパワーなので男性のヒゲ等にもオススメ【商品詳細】・メーカーYA-MAN・品番YJEA3N・定価99,000円（税込）・消費電力約8.0W(充電時)・重さ450g・本体サイズ　203x82x65mm・内容　　本体:1ACアダプター：1フェイシャルアタッチメント：1VIアタッチメント：1Oアタッチメント：1Vデザインツール：1取扱説明書保証書つき
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