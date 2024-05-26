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エアフォース 固定式ピロアッパーマウント
商品番号 R95914320571
商品名

エアフォース 固定式ピロアッパーマウント
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エアフォースエアサススーパーパフォーマンスキット付属のピロアッパーマウントです。新品未使用品です210系クラウンアスリートようですが、マークx18、20クラウン　ISGS等にま流用可能ですシャフト径が同じものでしたら、他社のエアサスや車高調にも組み付け可能ですピロの内径は18mmです#エアサス#エアフォース#ピロアッパーマウント式#マークX#クラウン#IS#GS用品の種類···ピロアッパーマウント11500
http://narcologia.ru/goods/pompous618323.html
http://narcologia.ru/goods/Addict190618.html
http://narcologia.ru/goods/preference270038.html
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