エアフォース 固定式ピロアッパーマウント

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商品詳細
エアフォースエアサススーパーパフォーマンスキット付属のピロアッパーマウントです。新品未使用品です210系クラウンアスリートようですが、マークx18、20クラウン ISGS等にま流用可能ですシャフト径が同じものでしたら、他社のエアサスや車高調にも組み付け可能ですピロの内径は18mmです#エアサス#エアフォース#ピロアッパーマウント式#マークX#クラウン#IS#GS用品の種類···ピロアッパーマウント11500
http://narcologia.ru/goods/pompous618323.html
http://narcologia.ru/goods/Addict190618.html
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