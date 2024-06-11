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玄武　200系ハイエース用　1インチローダウンブロック
商品番号 T24695580194
商品名

玄武　200系ハイエース用　1インチローダウンブロック
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 7,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

玄武1インチローダウンブロックダウン量も1インチ(約2.5㎝)でぱっと見でローダウンが分かり、逆に下がり過ぎて無い分、乗り心地への影響は少ないです。また1.5インチまでダウンすると最近の車検では、稀に構造変更が必要になるケースもある様です。トヨタ/スズキ人気モデル···ハイエース用品の種類···その他対応車種メーカー···トヨタ
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