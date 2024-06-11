アテンザワゴンGJ2AWエスペリアスーパーダウンサス　引き取り限定

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商品詳細
アテンザワゴンGJ2AW用のエスペリアスーパーダウンサスです。車高調購入に伴い必要なくなったので出品します3ヶ月程度しか使用してませんのでヘタリなどございません。純正ショックから外してませんのでバネだけ抜いて使用するなど購入者様で対応お願いします。※一本だけ純正ショックから外してますダウン量mm(F/R):33～38/35～40バネレート(F/R):3.3/4.7＊引き取り限定です。北海道旭川市からの出品です近場ならどこが合流で持っていくことも可能です。用品の種類···スプリング対応車種メーカー···マツダ
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