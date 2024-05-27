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＠ZVW４１Wプリウスα５人乗りローダウンサス送料無料１３０００円
商品番号 R28091415758
商品名

＠ZVW４１Wプリウスα５人乗りローダウンサス送料無料１３０００円
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZVW４１Wプリウスα５人乗り　フロントリヤ2.5ｃｍ前後ダウン　　バネレートはフロント3.1リヤ3.7です　素材はＳＡＥ９２５４　カラーはイタリアンレッド　ノーマルショック対応です　　この商品はすべて磁気探検査済みです　ご安心下さい当社のオリジナルサスはすべて国内の大手バネ工場で製造された国産品です　フロントリヤに目印のステッカーが貼っています　＠何なりとお気軽にＴＥＬ０７２－７２３－５０５８に下さいお急ぎの場合落札後取引メッセージに先に送り先『郵便番号住所名前電話番号』お知らせ下さい用品の種類...スプリング対応車種メーカー...トヨタ
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