

天然マンモス牙美しい手作り彫刻財神爺·招財進宝 置物



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中国 手作り 寿老人 マンモス - 工芸品

在庫コード：HLYD230726011商品名：天然マンモス牙美しい手作り彫刻財神爺·招財進宝置物[財神爺·招財進宝]置物！笑っていつも口を開いて，金を集まって宝を招きます！マンモスの手作り作品，原色牙紋がいっぱいで、上品な素材を選び、自然に透き通っていて、色が均一です。立体彫刻、おめでたい、円満、置物-収蔵の佳品！サイズ：26×8×7.7cmグラム重さ：954gマンモス(MammuthusPrimigenius)、毛象(長毛象)とも呼ばれ、脊索動物門、脊椎動物亜門、哺乳綱、真獣亜綱、長鼻目、真長鼻亜目、象科、マンモス属の寒冷気候に適応する動物である。かつては世界最大のゾウの一つであり，陸上で生存した最大の哺乳動物の一つであり，その中で草原マンモスの体重は12トンに達した。これは氷河世紀の巨大なものです当店のすべての商品写真は自然光で実物をスマホで撮影されており、修飾や色調整も行われておらず、できる限り実際の商品と一致していますが、撮影時の光、角度、ディスプレイの色のずれ、個人の色の認知などの違いにより、実物は写真と少し細かい色差が出る可能性があり、最終色は実際の商品を基準としています。実物写真は許可されていないと転載しないてください！当店では出荷前に発送品の検査テストを行っており、テスト検査に問題がない場合は発送しております。だから安心して購入してください。