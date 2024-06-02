美人色鉛筆画　A4額装付き　美品

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商品詳細
ネットオークションで購入したものです。直射日光の当たらない飾り棚に飾っておりましたので、焼けや傷もなく、とても綺麗な状態です。色鉛筆を使用して特殊な技法で描かれています。白い光沢は光の反射によるもので、傷や汚れはございません。絵画の種類···その他主な画材···色鉛筆絵画の種類···その他形式···額縁入り主題···人物・肖像主な画材···色鉛筆絵画の種類...その他形式...額縁入り主題...人物・肖像主な画材...色鉛筆
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