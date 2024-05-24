

特典付きミニクーパー 車検R6/9、走行距離5,5万、自走引取りok | www ...



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過走行MINI 18.5万㌔の車検 | グル狂日記



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ミニクーパー❗️ワンオーナー❗️長車検❗️修復歴なし❗️4万キロ ...



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ミニクーパー リキッドイエロー 2.1万キロ @GTMotors | labiela.com

カラー···ゴールド/白年式···平成19年式走行距離···5,5万〜5.9万km車検が残っているので自走での引取り可能です。名義変更の確認が出来るまで保証料として¥30,000お預かり致します。名義変更の確認が出来次第ご指定の銀行口座にお振込みいたします。振り込み手数料は購入者様の御負担でお願い致します。当方個人の為、陸送の手配が出来ませんので陸送希望の場合は購入者様で手配願います。ご相談、ご質問などあればコメント下さい。去年の12月にブレーキパッド、ブレーキディスク、ブレーキセンサーを約10万円かけて交換いたしましたので、しばらくは心配なくお乗りいただけます。9月中であれば25万円でお譲りいたします。特典付きご希望の方には、9枚目の写真のタントを差し上げます。タントはオマケ程度とお考え下さい。車検は今年の11月までついています。10枚目の傷の写真に写っている白い点々はただの汚れです。10月になりましたので元の金額に戻させて頂きます。