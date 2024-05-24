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商品詳細
5.6年ほど前に知り合いから購入したものです。XJRようだと思います。倉庫整理していましていらなくなったので出品します。オイル漏れ等確認できない為ジャンク品でお願いします。ゴム、パッキン等劣化してます。理解ある方のみ、購入お願いします。ノークレーム、ノーリターンです。
http://narcologia.ru/goods/revamp750922.html
http://narcologia.ru/goods/navigate316330.html
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