トップブリッジ・ライトステー

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・wmトップブリッジ・メーカー不明 ライトステー・使用バイク SR500使用しなくなったので販売します。中古品及び素人保管の為、気になる方はご遠慮下さい。同様に、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。当方、バイクに詳しくないので、商品の状態は写真にて判断願います。#SR500#セパハン#カフェレーサー#バイク