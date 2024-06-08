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φ39 VF750F 純正ハンドル 曲がり無し 流用にも！CB750F ゼファー
商品番号 L49650641156
商品名

φ39 VF750F 純正ハンドル 曲がり無し 流用にも！CB750F ゼファー
ブランド名 ホンダ
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

流用目的で中古品を購入して、車庫内保管していました。在庫品整理の為、出品します。曲がり無しのモノとしてで購入しております素人の簡易的確認ではありますが、2本合わせたり、スケールをあわせたりでのチェックでは、問題は無いかモノと思われます。中古品であり、汚れ、錆び、色褪せ等の使用感や経年劣化はありますが、悪く無いモノだと思います。CB750F、CB900F、CB1100F、CBX750F、ゼファー400等々、流用にもいかがでしょうか！種類...セパレートハンドル
http://narcologia.ru/goods/rebellion246978.html
http://narcologia.ru/goods/pompous624923.html
http://narcologia.ru/goods/tenet190463.html

φ39 VF750F 純正ハンドル 曲がり無し 流用にも！CB750F ゼファー
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