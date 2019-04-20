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NS-1 後期 AC12-15 パーツ
商品番号 F26368459242
商品名

NS-1 後期 AC12-15 パーツ
ブランド名 ホンダ
特別価格 税込 24,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エンジンバラバラですがパーツは揃ってます。大まかに言うと腰下のみになります。フライホイール綺麗な方かと思われます。前後ホイールボロいです。タイヤ、虫ゴム等は変えないと使えません。ステム消耗品は交換してください。全て後期型の物になります。中古の物になりますので3Nでお願いします。バラでもご相談出来ます。種類···ハンドルステム
http://narcologia.ru/goods/septet289019.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce675455.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit914686.html
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