NS-1 後期 AC12-15 パーツ

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商品詳細
エンジンバラバラですがパーツは揃ってます。大まかに言うと腰下のみになります。フライホイール綺麗な方かと思われます。前後ホイールボロいです。タイヤ、虫ゴム等は変えないと使えません。ステム消耗品は交換してください。全て後期型の物になります。中古の物になりますので3Nでお願いします。バラでもご相談出来ます。種類···ハンドルステム
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