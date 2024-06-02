新品未使用品【DIOR】数量限定品ミス ディオール　キャンドル（ミレフィオリ）

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商品詳細
数量限定品DIORミスディオール キャンドル（ミレフィオリ）ミスディオールのフレッシュフローラルノートがふんわりと香るキャンドル。火を灯すと立ち上る一筋の煙とともに、ミスディオールの調べがふんわりと広がります。キャンドルの燃焼時間は24時間です。「ミスディオールキャンドル」の香りに閉じ込められたクチュールスピリットがお部屋に広がり、優美な雰囲気で満たします。ケースと同様、陶器のキャンドルホルダーにも繊細で詩的なクチュールのミレフィオリモチーフが施されました。日常にエレガンスを添える洗練された香りのオブジェです。▪︎85g／燃焼時間：約24時間#DIOR#ディオール#missdior#キャンドル#限定
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