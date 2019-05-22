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越南沈香 上品 笹 35.6グラム【伽羅・沈香・白檀】
商品番号 V36259533532
商品名

越南沈香 上品 笹 35.6グラム【伽羅・沈香・白檀】
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 16,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベトナム産沈香の甘と辛を強く感じる上品です。カテゴリー···香　お香　聞香　線香　インセンス種類···お香・インセンス、香木
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