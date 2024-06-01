新品　希少糖　アルロース　1キロ　アルロピュアZERO カズレーザー

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商品詳細
カズレーザーのTV番組で紹介された話題のお品です。アルロース希少糖「アルロース」の高純度結晶品1kgとたっぷり入っています。松本化学工業の商品です。とうもろこしからつくられたゼロキロカロリーの自然由来の糖。砂糖と比較して7割程度のさわやかな甘み。スポーツやダイエットを支える糖。運動前など小さじ1～2杯をお好みの飲料へ入れてください。食後血糖値の上昇抑制、抗肥満、動脈硬化の抑制など、糖尿病や肥満（メタボリックシンドローム）の方への予防効果が期待できるの研究結果が出ています。賞味期限 24.06特徴···糖質ゼロ・オフ#アルロース#希少糖#プシコース#カズレーザー#香川大学
http://narcologia.ru/goods/rebellion538978.html
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アルロピュア ZERO アルロース 希少糖 の通販 by たくも's shop｜ラクマ
アルロース 1kg 希少糖 1キロ | www.esn-ub.org
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