新品　希少糖　アルロース　1キロ　アルロピュアZERO カズレーザー

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カズレーザーのTV番組で紹介された話題のお品です。アルロース希少糖「アルロース」の高純度結晶品1kgとたっぷり入っています。松本化学工業の商品です。とうもろこしからつくられたゼロキロカロリーの自然由来の糖。砂糖と比較して7割程度のさわやかな甘み。スポーツやダイエットを支える糖。運動前など小さじ1～2杯をお好みの飲料へ入れてください。食後血糖値の上昇抑制、抗肥満、動脈硬化の抑制など、糖尿病や肥満（メタボリックシンドローム）の方への予防効果が期待できるの研究結果が出ています。賞味期限 24.06特徴···糖質ゼロ・オフ#アルロース#希少糖#プシコース#カズレーザー#香川大学