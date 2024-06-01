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ドットールヴラニエス ルームフレグランス OUD NOBILE 250ml
商品番号 P17520608382
商品名

ドットールヴラニエス ルームフレグランス OUD NOBILE 250ml
ブランド名 ドットールヴラニエス
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Dr.Vranjesドットールヴラニエス250mlOUDNOBILEウードノービレヨーロッパ正規販売店品【商品説明】生産国：イタリア内容量：250ml持続時間：約2～3ヶ月＊持続期間は目安です。温度、湿度、環境等によって多少前後しますのでご了承ください部屋の広さ：約8～10畳＊広さは目安です。サイズ商品自体　：横約70x縦約70x高さ約350mm付属品・セット内容：バンブースティック10本(ホワイト)日本定価　11,00円（税込）
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