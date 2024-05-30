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新品未使用　30ml　ブルガリ　BVLGARI　ローズエッセンシャル
商品番号 J80897168831
商品名

新品未使用　30ml　ブルガリ　BVLGARI　ローズエッセンシャル
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルガリ　BVLGARI　ローズエッセンシャルroseessentielleEDP・品名：ローズエッセンシャル・ブランド：ブルガリ・種類：オードパルファム・サイズ：30ml新品・未使用　プレゼントでいただきましたがクローゼット整理で出品します！確認のためビニール剥がして中身を確認、蓋に少しくすみがありました。何卒よろしくお願いいたしますm(__)mショッパーは撮影用で付属しません。#ローズエッセンシャルロゼ#メイクアップ容量...〜49ml香り...ローズ
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