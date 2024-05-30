脱毛器 レディース IPL 光脱毛器 脱毛器 メンズ 髭 だつもうき 家庭用

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商品詳細
独自のサファイア冷却技術:フルスクリーンにサファイア搭載し、お手入れの皮膚表面を瞬時に冷却し、照射時の刺激と肌への負担を軽減、無痛脱毛を実現します。敏感肌の方にも十分ご利用いただけます。脱毛フラッシュの1照射あたり出力エネルギーは最小6.0J~最大21J。サロン級の安全\u0026無痛脱毛器:SVANEはIPL光脱毛技術中のOPTという先端的なエステ技術を備えて、エネルギーを確保したまま、照射される光のうち無効な波長の光を遮断し、590-1200nmの有効光が毛根だけを破壊し、優しく肌をお手入れします。全身脱毛器:ワキ、脚、腕、ビキニライン、うなじ、背中、胸、指、顔、ヒゲ、vioなど対応。出力設定:SVANE脱毛器は肌質や使用部位にあわせて4つの照射モードを設置して、光の強さを6段階を自由に調節可能です。さらに連発モードも選択可能。技適認証＆保証:SVANE脱毛器はがFDA、PSE技適マーク認証済み、ご安心で使用ください。
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