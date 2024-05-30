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beautifulcrinさま専用　ランプ「フローレゾン」
商品番号 X21069413153
商品名

beautifulcrinさま専用　ランプ「フローレゾン」
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 12,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用新品、オリジナル箱入りフランス・ベルジェランプ　「フローレゾン」陶器製・希少品です。室内棚に箱のままで保管していた製品です。外見上もチェックして美しい未使用新品です。全高２２ｃｍ、容量３５０ｍｌです。かわいらしい夢のある形の希少品で陶器製です。オイルロート未使用芯使用説明書正規オリジナル化粧箱に入っています。正規品で当時３５万円〔消費税別〕でした。
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