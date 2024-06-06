期間限定価格！新品未使用ドットールヴラニエス ウードノービレ500ml ...

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ドットールヴラニエスウードノービレ500ml(スティック付属)新品未使用品です。定価¥17600（3月30日より価格改訂）商品説明ブランド30周年のアニバーサリー・フレグランス。沈香とも呼ばれる希少な香木OUDのエッセンスに、ベルガモット、ネロリが美しく調和。魅惑的なミルラなどのオリエンタルノートがさらなる深みを与え、この神秘的で唯一無二の香りを完成させます。他に出品している商品とまとめて購入希望の方お値下げします。質問等ありましたらプロフィールをご覧の上、お気軽にコメントください。#ドットール・ヴラニエス#ドットール・ヴラニエスジャパン#ロッソノービレ#DrVranjes#ルームフレグランス#芳香剤#ジョーマローン#トゥモローランド#BARNEYSNEWYORK#バーニーズニューヨーク#ロンハーマン#ドットールヴラニエス#ディフューザー#木村拓哉#キムタク