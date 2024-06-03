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プロテサンR 62包×4箱　ニチニチ製薬
商品番号 Q75892150666
商品名

プロテサンR 62包×4箱　ニチニチ製薬
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 13,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️プロテサンR62包×4箱　乳酸菌含有食品　新品未開封品　ニチニチ製薬⭐️1包で1兆個相当の乳酸菌素材FK-23が摂れます。⭐️賞味期限2026.4.4⭐️注文後24時間以内に発送させて頂きます♪⭐️発送は匿名配送ヤマト運輸です。⭐️即購入大歓迎ご検討よろしくお願い致しますm(__)m
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